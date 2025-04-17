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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا يتكفل بتكاليف الأشعة بسبب الأزمة المالية في الزمالك

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار في تطور جديد يعكس حجم الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك،عن موقف إنساني ولافت للنظر قام به قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، بعدما اضطر لتحمل تكاليف إجراء أشعة على نفقته الخاصة نتيجة إصابته الأخيرة.

إصابة قوية تضرب شيكابالا

تعرض نجم الزمالك شيكابالا لإصابة قوية في العضلة الضامة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورتها.

 وذكر هشام أن اللاعب تواجد الأسبوع الماضي في مقر النادي من أجل إجراء الأشعة الطبية اللازمة.

غياب الدعم المالي من النادي

في ظل الظروف الطبيعية، كان من المفترض أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف هذه الفحوصات باعتباره الجهة المسؤولة عن اللاعبين. إلا أن المفاجأة كانت في إبلاغ شيكابالا بعدم توفر ميزانية لدى النادي لتغطية تكلفة الأشعة.

شيكابالا يتكفل بالمصاريف

أمام هذا الوضع المحرج والمؤسف، لم يتردد شيكابالا في دفع تكلفة الأشعة من ماله الخاص، في مشهد يعكس مدى التزامه وانتمائه للنادي، رغم الظروف القاسية التي يعيشها الفريق من الناحية المالية والإدارية
 

دعوة للتكاتف من أجل الزمالك 

وفي ختام حديثه، شدد الإعلامي أمير هشام على أن الأزمة داخل الزمالك وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكداً أن النادي بحاجة ماسة لتكاتف كل أبنائه ومحبيه لإنقاذه من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن تصرف شيكابالا يجب أن يكون دافعاً للجميع للوقوف بجانب الكيان الأبيض في محنته.


 

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