بعد أزمته الأخيرة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة بحب أغيظهم

روج محمد رمضان لأغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر محمد رمضان صورا من أغنيته الجديدة "بحب أغيظهم" ، بصورة دعائية ظهر فيها من الخلف مرتديًا عباءة سوداء مرسوم عليها مفتاح الحياة الفرعوني، في لقطة تحمل طابع التحدي.

كما علّق على الصورة قائلًا:"إن شاء الله أغنية بحب أغيظهم الساعة خمسة العصر بتوقيت مصر".

الأغنية من المقرر طرحها اليوم الساعة الخامسة مساءً، ويتوقع الجمهور أن تكون امتدادًا لأسلوبه الاستعراضي المثير للجدل، خاصة مع عنوانها الذي يحمل نبرة تحدٍ واضحة.

ويُذكر أن محمد رمضان يتصدر التريند منذ فترة بسبب إطلالاته الجريئة الذي ظهر بها خلال حفله في مهرجان كوتشيلا.