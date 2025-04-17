إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مصلحة الضرائب الداخلية البدء في إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد، وفقًا لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية طلبوا من أندرو دي ميلو، القائم بأعمال كبير المستشارين القانونيين في مصلحة الضرائب، المضي قدمًا في خطة لإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، والذي يتيح للمانحين الحصول على خصومات ضريبية على مساهماتهم، ويعفي الجامعة من دفع الضرائب على أرباحها الصافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تُعد استثنائية من إدارة ترامب ضد جامعة كبرى، إذ لا تُلغى حالات الإعفاء الضريبي عادةً إلا بعد تدقيق مفصّل من قِبل مصلحة الضرائب الأمريكية، وقد تواجه هذه الخطوة تحديات قانونية.

وتأتي جهود إدارة ترامب لإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد بعد أن رفضت الجامعة مؤخرًا مجموعة من المطالب التي قدمتها الإدارة.

ويخوض ترامب والجمهوريون في الكونغرس معركةً ضد جامعة هارفارد، متهمين إياها بالتقصير في مكافحة معاداة السامية، ومطالبين بإنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول. كما أعلنت الإدارة مؤخرًا تجميد أكثر من 2.26 مليار دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة لمنح وعقود بحثية متعددة السنوات.