هونج كونج ترد على ترامب بوقف شحن البضائع إلى أمريكا

أعلنت هيئة بريد هونج كونج، اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن شحن البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، ردًا على "التصعيد" في رفع الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الهيئة أنها "لن تفرض أي رسوم جمركية نيابةً عن الولايات المتحدة، وستعلق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع متجهة إلى الولايات المتحدة"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت أنها ستتوقف عن قبول البريد السطحي للبضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة بأثر فوري، كما ستتوقف عن قبول البضائع الجوية اعتبارًا من 27 أبريل.

وكان ترامب قد وقّع، هذا الشهر، أمرًا بإلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود الصغيرة القادمة من الصين، وهي قاعدة يقول النقاد إنها ساهمت في صعود شركتَي التجزئة الإلكترونيتين الصينيتين "شين" و"تيمو".

وسمح الإعفاء "الضئيل" للبضائع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أمريكي أو أقل بدخول الولايات المتحدة دون دفع رسوم أو ضرائب محددة.

وقد دخلت بكين وواشنطن في لعبة تصعيدية سريعة وخطيرة منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي حملته التعريفية العالمية، والتي استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية.

وبلغت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين الآن 145%، في حين ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

ورغم ذلك، لم تحذُ هونج كونج، وهي ميناء حر له سياسات تجارية خاصة، حذو الصين في فرض رسوم انتقامية.

وقالت صحيفة هونج كونج بوست في بيانها الصادر يوم الأربعاء: "الولايات المتحدة غير معقولة، وتتنمر وتفرض رسومًا جمركية بشكل تعسفي"، مضيفة أن "على سكان هونج كونج أن يكونوا مستعدين لدفع رسوم باهظة وغير منطقية لإرسال البضائع إلى الولايات المتحدة".

أما بخصوص الطرود البريدية السطحية المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي لم تُشحن بعد، فستتواصل الخدمة مع المُرسِلين لإعادة الطرود واسترداد رسوم البريد اعتبارًا من 22 أبريل.

وأضافت الهيئة أن الطرود البريدية التي تحتوي على مستندات فقط لن تتأثر.