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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بريطانيا تدعم الشركات في مواجهة رسوم ترامب .. فماذا فعلت؟

بريطانيا
بريطانيا
هاني حسين

قالت الإعلامية مونايا طليبة، إنّه في مواجهة موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت بريطانيا عن خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، فقد قررت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية مؤقتًا على 89 منتجًا متنوعًا، يشمل مواد غذائية وأثاثًا وسلعًا استهلاكية أخرى، وذلك حتى يوليو 2027.

وأضافت طليبة، في عرض تفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في خفض التكاليف على الشركات البريطانية بنحو 17 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما يفتح الباب أمام انخفاض أسعار السلع للمستهلكين".


وتابعت، أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم البيئة التجارية في ظل حالة عدم اليقين العالمي، وتسهيل وصول الشركات إلى المواد الخام والسلع الضرورية دون أعباء إضافية، د لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من اتحاد الصناعات البريطانية، الذي أكد أن تعليق الرسوم سيساعد على تخفيف الضغوط المالية على قطاع الأعمال، ويشكل دفعة مهمة لنمو الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها.


وأردفت: "كما توقع الاتحاد أن يبدأ المواطنون في ملاحظة انخفاض أسعار المواد الغذائية مع حلول فصل الصيف نتيجة هذا الإجراء، وتأتي هذه الخطوة البريطانية كرد مباشر على الرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأت في 2 أبريل، وشملت فرض رسوم بنسبة 10%، بالإضافة إلى تعريفات تصل إلى 25% على الألمنيوم والصلب والمركبات وقطع الغيار".


وأكدت: "وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها ستقاتل من أجل التوصل إلى أفضل صفقة تجارية ممكنة مع الولايات المتحدة، تحمي مصالح المملكة المتحدة وتعزز مكانتها الاقتصادية".
 

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