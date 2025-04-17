30 سلعة مدعومة بأسعار ثابتة ضمن برنامج الدعم الاستثنائي للمواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي، قائمة أسعار السلع الحرة المخصصة للمنحة الإضافية التي يتم صرفها ضمن برامج الحماية الاجتماعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وذلك في إطار التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2025.

وشملت القائمة 30 سلعة أساسية، تتنوع بين المواد الغذائية ومنتجات التنظيف والسلع الجافة، مع تحديد سعر التسليم للتاجر وهامش الربح وسعر البيع النهائي للمستهلك، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق.

أبرز السلع وأسعارها

السكر المعبأ (1 كجم): 30 جنيهًا

الزيت الخليط (0.8 لتر): 52 جنيهًا

الأرز المعبأ (1 كجم): 17 جنيهًا

المكرونة (800 جم): 8.50 جنيه

العدس المجروش (500 جم): 17 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جم): 8.75 جنيه

المسلي الصناعي (800 جم): 10 جنيهات

الطماطم المعلبة (200 جم): 4 جنيهات

الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات

الجبن الأبيض تتراباك (250 جم): 5 جنيهات

الجبن الأبيض تتراباك (125 جم): 3 جنيهات

جبن مثلثات 8 قطع: 12.75 جنيه

جبن مثلثات 16 قطعة: 24.75 جنيه

مسحوق غسيل يدوي (800 جم): 7.25 جنيه

صابون غسيل (125 جم): 2.25 جنيه

صابون تواليت (125 جم): 6.25 جنيه

اللبن الجاف (125 جم): 17.25 جنيه

الخل 5% (900 مل): 5.85 جنيه

الطحينة (300 جم): 26 جنيهًا

الحلاوة الطحينية بار (40 جم): 1.25 جنيه

سائل غسيل أواني كيس (700 جم): 8 جنيهات

بسكويت بوووز ساده: 1.45 جنيه

مؤشرات البورصة المصرية تتباين في مستهل ختام الأسبوع وزيرا الصناعة والخدمات السعودي يتفقدان مشروع نيوم على البحر الأحمر

بسكويت بوووز أنواع (45 جم): 2.60 جنيه

بسكويت تومورو أنواع (80 جم): 2.85 جنيه

بسكويت تومورو أنواع (45 جم): 2.85 جنيه

مكرونة مع صلصة (1 كجم): 17.25 جنيه

فوط مائدة (140 قطعة): 17.40 جنيه

فوط سفرة الذوق (18 جم): 3.40 جنيه

كرتونة دجاج (8 مكعبات): 4.15 جنيه

مسحوق غسيل (3 كجم): 42.50 جنيه

وأكدت الوزارة في بيانها أن الأسعار ثابتة ولا يجوز تجاوزها، مشيرة إلى أن هامش ربح التاجر تم تحديده بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، مع رقابة صارمة من الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى التوجه لمنافذ صرف السلع المدعمة والبدالين التموينيين للحصول على مستحقاتهم الشهرية، مؤكدة استمرار ضخ السلع بشكل منتظم لتلبية احتياجات المواطنين ضمن خطة الدولة لحماية الشرائح الأولى بالرعاية.