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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز القرى السياحية يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشانزليزيه والطرق

الجوله
الجوله
آية الجارحي

واصل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القري السياحية، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشانزليزيه، يرافقه المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

تأتى الجولة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة للسكان.

أوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تشمل رفع كفاءة توسعات طريق الخدمة وازدواج الطريق من مارينا 1 حتى مارينا 3، وإقامة سور فاصل لإعادة إحياء وتطوير منطقة الخدمات، والتي بلغت نسبة إنجازها (25%). 

أضاف رئيس الجهاز، أن استكمال الخدمات وتطويرها بهدف الارتقاء بمستوي الطرق والخدمات بمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلبية لرغبة ملاك ورواد مارينا في تحسين الخدمات وعودة المسرح الروماني لتقديم خدماته للجمهور.

وفى السياق ذاته، وجه رئيس الجهاز، إدارة الطرق بسرعة استكمال أعمال تنسيق الموقع بالمنطقة المحيطة بالمسرح الروماني، والتنسيق مع المختصين لضمان حسن استغلال الأصول الأمثل للمنطقة، مؤكدا أن المنطقة ستشهد قريباً افتتاح عدد من الخدمات التي تسهم في تنمية القطاع السياحي بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الجهاز، أعمال رفع الكفاءة وتوسعة طريق (22) وتجهيزه للرصف، ضمن عملية رفع كفاءة المرحلة الثانية وخطة التطوير وتوفير ساحات انتظار، والتي بلغت نسبة إنجازها مرحلة متقدمة.

أوضح رئيس الجهاز، أنه تم أيضا خلال الجولة المرور على أعمال صب بلاطة كوبري التوسعة رقم (3) بمدخل منطقة (21،22) بذات المنطقة.

القرى السياحية والطرق منطقة الشانزليزيه الإسكان الخدمات

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