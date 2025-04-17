محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة صلاحية السلع

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد رؤساء الأحياء بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة صلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية بالمنشآت والتصدي لجشع التجار، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي غرب بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة مكثفة على الأسواق العشوائية والمحلات والمخابز والمقاهي بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة الحي، أسفرت عن تحرير 12 محضرا وإنذارا "أمن صناعي لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخالفة قانوني البيئة ومكتب العمل وعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل الأرصفة والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط و التحفظ على 33 إشغالا متنوعا، وتحصيل 73 ألف جنيه غرامات فورية و 9800 جنيه مستحقة لصالح شركة الصرف الصحي، وإغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة للمواعيد المقررة للغلق.



وقام حي شرق، بحملة تم خلالها، تشميع 10 محالات مخالفة، وتحصيل غرامات بقيمة 264 ألف جنيه، وتحرير 3 محاضر أمن صناعى، و 3 إنذارات مكتب العمل، و 7 محاضر رصد بيئى ومحضرين تموين لعدم إلاعلان عن الاسعار، وإعدام 10 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتحفظ على 97 حالة اشغال متنوع وفتح الطرق امام المشاه والسيارات.