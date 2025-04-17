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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلوات تلمودية ورقصات استفزازية من الإسرائيليين.. ماذا يحدث بالمسجد الأقصى المبارك؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في القدس الشرقية، مؤكدة أنه رغم منع القانون الإسرائيلي، دخول أعضاء الحكومة أو الكنيست، المسجد الأقصى، إلا أنهم يضربون بالقانون عرض الحائط.

وقالت خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن بن جفير اقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة في اليوم الأول بعيد الفصح، لافتة إلى أن العديد من الوزراء بحكومة الاحتلال لحقوا به.

وتابعت: "اليوم أيضًا، اقتحم عضو من أعضاء الكنيست الإسرائيلي رفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدووا صلواتهم التلمودية، داخل المسجد، وهو ما يعد انتهاكا صارخًا".

وواصلت: "من المتوقع خروج نتنياهو ليدين تلك التصرفات دون اتخاذ أي إجراء حقيقي على أرض الواقع".

وأكملت: "هناك الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا ساحة حائط البراق، غربي المسجد الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية ورقصات استفزازية حتى على أبواب المسجد الأقصى".

القدس القدس الشرقية القانون الإسرائيلي الحكومة المسجد الأقصى

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