أهمية التمارين الرياضية لكبار السن.. فوائد لا تُقدّر بثمن لصحة الجسم والعقل

أكدت الدكتورة أسماء النواوي، مدرس مساعد طب المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُعد من العوامل الأساسية للحفاظ على صحة كبار السن، وتلعب دورًا حيويًا في الوقاية من المضاعفات الصحية التي قد تصل إلى حد الحاجة لدخول العناية المركزة.

الرياضة مفتاح لصحة الجسد والعقل

وأوضحت “النواوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، أن نقص الكتلة العضلية من أبرز المشكلات التي تهدد صحة كبار السن.

وقالت إن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على قوة المناعة ويُضعف قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

كما نبهت إلى أن البقاء في السرير لفترات طويلة يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية بشكل عام.

وأضافت أن الحفاظ على كتلة عضلية جيدة من خلال الرياضة يوفّر وقاية فعالة ويسهم في تحسين جودة الحياة.

رياضات بسيطة دون الحاجة لصالات الجيم

أكدت الدكتورة أسماء النواوي أن كبار السن لا يحتاجون إلى تدريبات عنيفة أو ممارسة الرياضات الشاقة، بل يمكنهم الاكتفاء بأنشطة خفيفة تناسب قدراتهم، مثل:

المشي اليومي المنتظم.

تمارين التمدد الخفيفة.

اليوجا أو التمارين التأملية.

الحركات البسيطة أثناء الجلوس على الكرسي.

وأشارت إلى توفر برامج رياضية مخصصة لمن هم فوق سن الـ60، تُصمم بعناية لتناسب الحالة الصحية والعمرية، مع التركيز على التمارين التي تدعم التوازن والقوة البدنية وتقلل من خطر السقوط.

الرياضة وسيلة فعالة لتحسين الحالة النفسية

لم تقتصر فوائد التمارين على الجانب الجسدي فقط، بل شددت “النواوي” على أن الرياضة تلعب دورًا نفسيًا هامًا في حياة كبار السن، خاصة بعد التقاعد، وهي المرحلة التي قد ترتبط بمشاعر العزلة أو فقدان الدور المجتمعي.

وأضافت أن ممارسة الرياضة تساعد على:

تحسين المزاج العام

تخفيف أعراض القلق والاكتئاب

تعزيز الشعور بالاندماج الاجتماعي

إنشاء روتين يومي إيجابي يمنح الإحساس بالاستقرار

الرياضة ليست رفاهية بل ضرورة