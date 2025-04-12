قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الصين: لا نخاف ومعاداة العالم تؤدي للعزلة
شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء
عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس "فيديو"
تمرد داخل وحدات إسرائيلية.. ودعوات لإعادة المختطفين ووقف الحرب
مدبولي يسأل عن وحدات العلمين.. ووزير الإسكان: سلمنا 6396 وحدة بالمرحلة الأولى
رئيس الوزراء يتفقد الموقع العام لمشروع كورنيش الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد وحدات مبادرة «بيتك في مصر» بمنطقة الأبراج الشاطئية
الصين تفرض رسوما جمركية مضاعفة على المنتجات الأمريكية ردا على "التنمر الاقتصادي"
قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز ... ترتيب فرق الدوري المصري
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025
دفاع المتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر يطالب بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول نوع من الجبن بعد التمرين يغنيك عن ألواح البروتين| ما هو؟

ناول نوع من الجبن بعد التمرين يغنيك عن ألواح البروتين|
ناول نوع من الجبن بعد التمرين يغنيك عن ألواح البروتين|
هاجر هانئ

هناك اتجاه شائع لممارسة الرياضة يدفع الكثيرين إلى استبدال ألواح البروتين بقطع من جبن البارميزان، مع أن هذه الفكرة قد تكون جيدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك يعتمد على صحتك العامة، لأن البارميزان غني بالصوديوم. لذا، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أي مشاكل صحية أخرى، فمن الأفضل تجنب الإفراط في تناوله، من ناحية أخرى، قد تكون ألواح البروتين غنية أيضًا بالمكونات المصنعة. فأيهما تختار؟ 


في حين أن معظم مدمني اللياقة البدنية يقسمون بـألواح البروتين في الآونة الأخيرة، أصبح الأشخاص  يروجون لقطع من جبنة البارميزان ، ووفقًا للخبراء، يُعدّ البارميزان خيارًا صحيًا أكثر لأنه وبالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين، فهو أيضًا خالي من المكونات المصنعة.


ومع ذلك، يشعر الكثيرون أنه على الرغم من أن جبن البارميزان غذاء كامل، إلا أن محتواه العالي من الدهون والسعرات الحرارية مرتفع، الصوديوم قد لا يكون المحتوى بالضرورة صحيًا. لذا، قد يعتمد الاختيار بين جبن البارميزان وألواح البروتين كليًا على تفضيلاتك من حيث المذاق وسهولة التحضير.

أيهما أفضل-البارميزان أم ألواح البروتين؟


وفقًا للعديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جبن البارميزان "بروتينًا خالصًا"، ولكنه غنيٌّ أيضًا بالدهون والكربوهيدرات، تحتوي حوالي 30 غرامًا من جبن البارميزان على حوالي 120 سعرة حرارية، و11 غرامًا من البروتين، و8 غرامات من الدهون، و5 غرامات من الدهون المشبعة، وغرام واحد من الكربوهيدرات. ومع ذلك، فهو غنيٌّ أيضًا بالصوديوم
من ناحية أخرى، تحتوي ألواح البروتين غالبًا على ما بين 5 و30 غرامًا من البروتين لكل حصة، مع أن معظمها يتراوح بين 10 و20 غرامًا، كما أن معظم الأنواع التي تُباع في المتاجر غنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والسكريات.

هل يجب عليك تناول جبن البارميزان بدلاً من ألواح البروتين؟


جبن البارميزان منتج ألبان مُعالج طبيعيًا، وقائمة مكوناته بسيطة نسبيًا. ومع ذلك، تحتوي ألواح البروتين على العديد من المكونات، التي تشمل مكونات طبيعية وأخرى عالية السعرات الحرارية. ووفقًا للخبراء، لكلٍّ منهما مزايا وعيوب، ويخدم أغراضًا غذائية مختلفة، لذا، لا يُعتبر أيٌّ منهما صحيًا بطبيعته دون مراعاة الاحتياجات الغذائية الخاصة بالفرد.
ومع ذلك، وفقًا لعيادة كليفلاند ، إذا كنت تريد تجنب المكونات المصنعة، فمن الأفضل تناول جبن البارميزان، ولكن بكميات محدودة.


مصادر اخرى لـ البروتين  ووجبات خفيفة بعد التمرين


بالإضافة إلى جبن البارميزان أو ألواح البروتين، هناك وجبات خفيفة صحية أخرى بعد التمرين يمكن أن تساعد في تعافي العضلات وفقدان الوزن، بما في ذلك:
بيض
زبادي يوناني
جبن
سمك السلمون
فرخة
سمك التونة
إن الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح قبل وبعد التمرين يضمن البيئة الداخلية المثالية لجسمك لتحقيق أقصى قدر من النتائج.
أثناء التمرين، يفقد الجسم الماء والشوارد عن طريق العرق،  يساعد تعويض هذه العناصر بعد التمرين على التعافي وتحسين الأداء والوقاية من الإصابات. وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للمدربين الرياضيين، يُنصح بشرب 500-600 مل من الماء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين، و200-300 مل بعد 10 إلى 20 دقيقة من التمرين.
 

البروتين ألواح البروتين جبن البارميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

محمود عبد الرازق شيكابالا

معملش فلوس كتير.. حازم إمام يعلق على رحيل شيكابالا للنصر الليبي

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

ترشيحاتنا

كولر

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز الليلة

شيكابالا

تفاصيل رحيل شيكابالا عن الزمالك

عمر جابر

الإصابة تبعد عمر جابر عن المشاركة أمام حرس الحدود

بالصور

ناصيف زيتون يشعل حفل حديقة الشهيد بالكويت.. صور

حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مى القاضي

أمي خاصمتني.. بدلة رقص تثير أزمة بين مي القاضي ووالدتها

تامر هجرس

حضر العزاء بـ سكوتر.. صورة تامر هجرس تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد