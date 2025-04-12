تناول نوع من الجبن بعد التمرين يغنيك عن ألواح البروتين| ما هو؟

هناك اتجاه شائع لممارسة الرياضة يدفع الكثيرين إلى استبدال ألواح البروتين بقطع من جبن البارميزان، مع أن هذه الفكرة قد تكون جيدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك يعتمد على صحتك العامة، لأن البارميزان غني بالصوديوم. لذا، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أي مشاكل صحية أخرى، فمن الأفضل تجنب الإفراط في تناوله، من ناحية أخرى، قد تكون ألواح البروتين غنية أيضًا بالمكونات المصنعة. فأيهما تختار؟



في حين أن معظم مدمني اللياقة البدنية يقسمون بـألواح البروتين في الآونة الأخيرة، أصبح الأشخاص يروجون لقطع من جبنة البارميزان ، ووفقًا للخبراء، يُعدّ البارميزان خيارًا صحيًا أكثر لأنه وبالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين، فهو أيضًا خالي من المكونات المصنعة.



ومع ذلك، يشعر الكثيرون أنه على الرغم من أن جبن البارميزان غذاء كامل، إلا أن محتواه العالي من الدهون والسعرات الحرارية مرتفع، الصوديوم قد لا يكون المحتوى بالضرورة صحيًا. لذا، قد يعتمد الاختيار بين جبن البارميزان وألواح البروتين كليًا على تفضيلاتك من حيث المذاق وسهولة التحضير.

أيهما أفضل-البارميزان أم ألواح البروتين؟



وفقًا للعديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جبن البارميزان "بروتينًا خالصًا"، ولكنه غنيٌّ أيضًا بالدهون والكربوهيدرات، تحتوي حوالي 30 غرامًا من جبن البارميزان على حوالي 120 سعرة حرارية، و11 غرامًا من البروتين، و8 غرامات من الدهون، و5 غرامات من الدهون المشبعة، وغرام واحد من الكربوهيدرات. ومع ذلك، فهو غنيٌّ أيضًا بالصوديوم

من ناحية أخرى، تحتوي ألواح البروتين غالبًا على ما بين 5 و30 غرامًا من البروتين لكل حصة، مع أن معظمها يتراوح بين 10 و20 غرامًا، كما أن معظم الأنواع التي تُباع في المتاجر غنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والسكريات.

هل يجب عليك تناول جبن البارميزان بدلاً من ألواح البروتين؟



جبن البارميزان منتج ألبان مُعالج طبيعيًا، وقائمة مكوناته بسيطة نسبيًا. ومع ذلك، تحتوي ألواح البروتين على العديد من المكونات، التي تشمل مكونات طبيعية وأخرى عالية السعرات الحرارية. ووفقًا للخبراء، لكلٍّ منهما مزايا وعيوب، ويخدم أغراضًا غذائية مختلفة، لذا، لا يُعتبر أيٌّ منهما صحيًا بطبيعته دون مراعاة الاحتياجات الغذائية الخاصة بالفرد.

ومع ذلك، وفقًا لعيادة كليفلاند ، إذا كنت تريد تجنب المكونات المصنعة، فمن الأفضل تناول جبن البارميزان، ولكن بكميات محدودة.



مصادر اخرى لـ البروتين ووجبات خفيفة بعد التمرين



بالإضافة إلى جبن البارميزان أو ألواح البروتين، هناك وجبات خفيفة صحية أخرى بعد التمرين يمكن أن تساعد في تعافي العضلات وفقدان الوزن، بما في ذلك:

بيض

زبادي يوناني

جبن

سمك السلمون

فرخة

سمك التونة

إن الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح قبل وبعد التمرين يضمن البيئة الداخلية المثالية لجسمك لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

أثناء التمرين، يفقد الجسم الماء والشوارد عن طريق العرق، يساعد تعويض هذه العناصر بعد التمرين على التعافي وتحسين الأداء والوقاية من الإصابات. وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للمدربين الرياضيين، يُنصح بشرب 500-600 مل من الماء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين، و200-300 مل بعد 10 إلى 20 دقيقة من التمرين.

