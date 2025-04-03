قبل الامتحان .. التمارين الخمسة لتصحيح وضعية الجسم والتحكم بالتوتر

عندما تدقّ الامتحانات أبوابنا، يعقبها دائمًا ساعات دراسة إضافية.

ومع ذلك، عندما نجلس لساعات طويلة في وضعية واحدة وننهمك في قراءة كتبنا الدراسية، فقد يؤدي ذلك إلى وضعية خاطئة وشعور بعدم الراحة.

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال الدكتور أيعاز أشاي، أخصائي العلاج الطبيعي واستشاري اللياقة البدنية: "أثناء الامتحانات، قد تؤدي جلسات الدراسة الطويلة إلى وضعية خاطئة وشعور بعدم الراحة الجسدية، مما يساهم في التوتر . ومع ذلك، يمكن أن تُحسّن التمارين البسيطة الوضعية وتُخفف التوتر، مما يُسهّل التركيز.

اقترح المعالج الطبيعي هذه التمارين باستخدام شريط المقاومة والتمدد:

ديناميكيات عنق الرحم - الاختلاف 1:

في وضعية الجلوس، أمسك طرفي الشريط بكلتا يديك. ارفع ذراعك فوق رأسك. حاول إبعادها. مجموعة واحدة من ١٠ حركات.

ديناميكيات عنق الرحم – الاختلاف 2:

في وضعية الجلوس، أبقِ ذراعيك أمامك. أمسك طرفي شريط العلاج بكلتا يديك. حاول إبعاد ذراعك عن جسمك. اسحب شريط العلاج مع تحريك ذراعيك للخارج بعيدًا عن خط الوسط. مجموعة واحدة من ١٠ تكرارات.

ديناميكيات عنق الرحم – الاختلاف 3:

أثناء الجلوس، أمسك الشريط بكلتا يديك. حافظ على استرخاء كتفيك. اسحب الشريط من كلا الجانبين واستمر لمدة ١٠ عدات. مجموعة واحدة من ١٠ تكرارات

أمامي:

ضع كلتا يديك فوق رأسك. حاول شدّ ذقنك للأسفل مع الحفاظ على استقامة ظهرك. اثنِ رقبتك بحيث يلامس ذقنك صدرك. هذا يُمدّد النخاع الشوكي بشكل جيد. مجموعة واحدة من ١٠ عدّات.

التمدد الجانبي:

أبقِ يدًا واحدة فوق رأسك على الجانب الآخر، وحاول إمالة رقبتك نحو الكتف الأيمن.

حاول أن تلامس طرف أذنك طرف كتفك.

بالإضافة إلى هذه التمارين، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وشرب كميات وفيرة من الماء، والحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 6-8 ساعات، كلها عوامل أساسية للحفاظ على النشاط والتركيز خلال فترة الامتحانات