محافظ الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بقصر رشوان

افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، موسم حصاد القمح المحلى لعام 2025، بواسطة الميكنة الزراعية الحديثة، من داخل أحد الحقول الزراعية، بزمام الجمعية الزراعية بقصر رشوان، التابعة للإدارة الزراعية بمركز طامية.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بمشاركة الفلاحين فرحتهم بافتتاح موسم حصاد القمح المحلي لعام 2025، مشيراً إلى أن يوم حصاد المحصول هو يوم عيد للمزارع المصري، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأن القمح يدخل فى صناعة الخبز، والعديد من الصناعات الأخرى.

وقال إن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة، ما يوفر في مياه الري، ويحسن الجودة، ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

ولفت المحافظ، إلى جهود محافظة الفيوم بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين، لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالحصول، ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وتوعيتهم بأهمية محصول القمح، وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون والهناجر، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة، وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

وخلال فعاليات افتتاح موسم حصاد القمح، التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من المزارعين واستمع لمطالبهم بشأن أعمال تطهير المجاري المائية وتبطين الترع والخلجان، خاصة بحر الوقف بطامية.

وأكد أنه سيتم مراجعة وبحث ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، بما يسهم في منع تسريب مياه الري والحد من فقدانها، ووصولها للنهايات بالمناسيب المطلوبة.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم الدكتور أسامة دياب، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح المحلي لموسم 2025 بالفيوم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة، بلغ نحو 181 ألفا و518 فدانًا، منها للائتمان الزراعي و158 ألفا و644 فداناً، بواقع 31 ألفا و72 فدانًا بمركز الفيوم، و22 ألفا و511 فدانًا بمركز سنورس، و31 ألفا و822 فدانًا بمركز طامية، و37 ألفا و103 أفدنة بمركز إطسا، وبمركز أبشواي 11 ألفا و260 فدانًا، وفي مركز يوسف الصديق 24 ألفا و876 فدانًا، وبأراضى الإصلاح الزراعي 21 ألفا 248 فدانًا، وبأراضي الاستصلاح 1626 فدانًا.

وقال إن السلالات التى زرعت هذا العام بالفيوم، طبقًا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة تبعًا لطبيعة تربة الأراضي الزراعية هي، بني سويف (5) و(7)، ومصر (1) و(3) و(4)، وسخا (95)، وسدس (14) و(15) وجيزة (171)، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تزيد عن العام الماضي بـ 9 آلاف و994 فداناً، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح العام الماضي نحو 171 ألف و524 فداناً.

وأكد أن محصول هذا العام مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرًا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.