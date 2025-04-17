حريق بوحدة سكنية.. رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد الموقع

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ظهر اليوم ،موقع حريق إحدى الشقق السكنية بأحد عقارات الأهالي بشارع الجزائر، وذلك بحضور كلاً من العقيد رامي حسني مأمور قسم شرطة بورفؤاد أول والرائد علاء الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول، والأستاذ محمد رفعت سكرتير المدينة وممثلي هيئة الاسعاف والحماية المدنية والغاز والكهرباء.





هذا وقد تمكن رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد،من السيطرة علي حريق نشب في وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، بسبب ماس كهربائي.

الدكتور إسلام بهنساوي : تمكن قوات الحماية المدنية من اخماد الحريق وسط تواجد لكافة شبكات المرافق

وعقب تلقي الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بلاغاً بالحريق وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي انتقلت على الفور إدارات العلاقات العامة والإعلام والطوارئ والكهرباء والاشغالات لمتابعة الموقف على أرض الواقع، وكان اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إشارة من إدارة الحماية المدنية تفيد بإندلاع النيران داخل وحدة سكنية بعقار سكني في نطاق مدينة بورفؤاد.

وعلى الفور وجه مدير أمن بورسعيد رجال الإطفاء، بالوصول إلى مكان البلاغ، وبرفقته 2 سيارة إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار واخلاء جميع السكان من العقار كإجراء احترازي.



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.

وتناشد مدينة بورفؤاد السادة مواطني المدينة الكرام بضرورة توخي الحذر وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الحرائق حفاظاً على سلامة المواطنين.