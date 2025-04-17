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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يعلن بدء موسم توريد القمح ويتوقع زيادة في حجم التوريد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم بدء موسم توريد القمح مشيرا إلى أن حجم التوريد للقمح هذا العام سيكون أكبر من العام الماضي مؤكدا أن هناك تسديدا فوريا للفلاحين .

ووجه مدبولي الشكر إلى رئيس مجلس النواب لخروج قانون العمل إلى النور مشيرا الى أنه تم التوافق على القانون من جميع الاطراف لافتا إلى ان الحكومة بدأت مناقشة موازنة العام المقبل .

واشار الى انه استعرض عدد من مُلخص ما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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