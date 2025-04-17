يتنفس بصعوبة.. تطورات الحالة الصحية لنعيم عيسى |خاص

كشف نجل الفنان نعيم عيسى تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية والتي أدت لنقله إلى احد المستشفيات بالإسكندرية.

وقال نجل نعيم عيسي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: ان والده تعرض لدور برد شديد مؤخرا وبعد ان كانت استقرت حالته تعرض مجددا لوعكة صحية مجددا بسبب نقص الأكسجين فى الدم مما اضطر ان يبقى على أجهزة التنفس الصناعي.

واستكمل سامي نعيم عيسي، قائلا: أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة ولكن المشكلة الأساسية الأن هو نقص الأكسجين وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي.

أعمال نعيم عيسي

يذكر أن الفنان نعيم عيسي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة فى السينما والتلفزيون ، ومن أبرز الأفلام السينمائية ومن أبرزها "أحلام الفتي الطائر، الهروب ، صرخة بريء.

وعلى الصعيد المسرحي، قدم شاهد مشافش حاجة، وريا وسكينة.

وعلى الصعيد الدرامي، قدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة التى من ابرزها صابر ياعم صابر ، رحلة أبو الوفا ، ضمير ابلة حكمت ، شارع عبد العزيز".