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كاميرات المراقبة تفضح المتحرش.. والنيابة تبدأ التحقيقات في واقعة فتاة الوايلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كاميرات المراقبة تفضح المتحرش.. والنيابة تبدأ التحقيقات في واقعة فتاة الوايلي

المتهم
المتهم
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث التحرش بفتاة الوايلي للوقوف على ملابسات الواقعة.

واتهمت فتاة الوايلي مسن بالتحرش بها داخل ميني باص، حيث استمعت النيابة إلى أقوال الفتاة ضحية التحرش على يد مسن في ميني باص بالوايلي عقب القبض على المتهم.

وقالت الفتاة ضحية التحرش على يد مسن في ميني باص بالوايلي إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم المتحرش بها بعد 48 ساعة فقط من الحادث.

وقالت الفتاة: "الحمد لله، بكل فخر وسعادة، حابة أقول إنه بعد ٤٨ ساعة فقط المتحرش اتقبض عليه واعترف باللي حصل."

وفي رسالة قوية وجهتها لمن شكك في صدق روايتها أو أساء إليها خلال الأيام الماضية، أكدت أنها لن تسامح أي شخص تطاول عليها أو تهاون في حقها، سواء من العامة أو حتى من الفتيات اللواتي لم يصدقنها.

وعبّرت عن امتنانها لكل من ساندها، وخصّت بالشكر الفتاة التي كانت معها وقت الواقعة ودافعت عنها، بالإضافة إلى أفراد قسم شرطة الوايلي، وعلى رأسهم العميد محمد ثروت، رئيس المباحث، قائلة:"بجد حسيت إنهم بيتعاملوا معايا كأني أختهم، وكانوا مهتمين يجيبوا حقي بسرعة."

ووجهت الفتاة رسالة دعم قوية إلى جميع الفتيات، مؤكدة أن السكوت ليس حلاً، قائلة: "اتكلموا يا بنات، متسيبوش حقكم. اعملوا بلاغات، متغلطوش وتسكتوا اللي حصل معايا ده مش بس حقي، ده انتصار لكل واحدة اتعرضت لتحرش وسكتت".


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسن لقيامه بالتحرش بفتاة داخل ميني باص في الوايلي بالقاهرة.

القبض على مسن تحرش بفتاة 

رصدت أجهزة أمن القاهرة مقطع فيديو على إحدى صفحات منصة التواصل الاجتماعي لفتاة تشكو مسن بالتحرش بها داخل ميني باص في منطقة الوايلي بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد هوية المسن وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفريغ كاميرات المراقبة فتاة الوايلي التحرش اخبار الحوادث

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