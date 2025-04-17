برلماني يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

تقدَّم النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والسلام والوحدة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب في له، أن هذا العيد ليس فقط مناسبة دينية، بل هو عيد وطني يعكس جوهر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر العصور، مشيراً إلى أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر قائمة على الاحترام المتبادل، والمواطنة الكاملة، والشراكة الصادقة في بناء الوطن.

وأضاف أبو النصر: "في كل المحن والتحديات التي مرت بها مصر، أثبت المصريون أنهم نسيج واحد لا ينفصم، يجمعهم حب الوطن والانتماء له، ويظلون دائماً صفاً واحداً في وجه كل من يحاول زرع الفتنة أو التشكيك في وحدتنا الوطنية."

واختتم النائب تهنئته قائلاً: "كل عام وقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بخير، داعيًا الله أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُبارك في شعبها العظيم