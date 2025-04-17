قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي فلسطيني: صفقة القرن لم تمت.. وتعود بغطاء سياسي أمريكي متجدد
بعد أكثر من 4 سنوات.. مصر تشهد أول تخفيض لأسعار الفائدة وخبير يشرح الأسباب
كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة تحتفل بصلوات خميس العهد
جسم ناري في سماء المكسيك يثير الجدل .. هل نشهد سقوط نيزك؟
إغلاق 5 فروع لـ بلبن وكنافة وبسبوسة في الغربية لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء
مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم؟
كاميرات المراقبة تفضح المتحرش.. والنيابة تبدأ التحقيقات في واقعة فتاة الوايلي
متحدث وزارة الرياضة ينفي إرسال لجان تفتيش إلى الأهلي
فرحة تحولت لمأتم.. غرق 4 أطفال من أبناء عمومة أثناء زفاف في الفشن ببني سويف
بكري: البرلمان يناقش أزمة هجرة الأطباء ويبحث منع السفر قبل 5 سنوات من التكليف
قرار مفاجئ من محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تكريم طه دسوقي وعصام عمر وسما إبراهيم في ختام مهرجان الفضائيات المسرحية المتعددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

النائب أشرف أبو النصر
النائب أشرف أبو النصر
ماجدة بدوى

تقدَّم النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والسلام والوحدة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب في له، أن هذا العيد ليس فقط مناسبة دينية، بل هو عيد وطني يعكس جوهر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر العصور، مشيراً إلى أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر قائمة على الاحترام المتبادل، والمواطنة الكاملة، والشراكة الصادقة في بناء الوطن.

وأضاف أبو النصر: "في كل المحن والتحديات التي مرت بها مصر، أثبت المصريون أنهم نسيج واحد لا ينفصم، يجمعهم حب الوطن والانتماء له، ويظلون دائماً صفاً واحداً في وجه كل من يحاول زرع الفتنة أو التشكيك في وحدتنا الوطنية."

واختتم النائب تهنئته قائلاً: "كل عام وقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بخير، داعيًا الله أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُبارك في شعبها العظيم

مجلس الشيوخ الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ حزب حماة الوطن المسيحيين المسلمين الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها

إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها

بعد قرار وزارة المالية .. موعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

بعد قرار وزارة المالية .. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

سبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

الذهب

سعر الذهب اليوم 17-4-2025

ترشيحاتنا

خالد الجندي

هل شرع من قبلنا مُلزم لنا؟ .. خالد الجندي يجيب

خالد الجندي

خالد الجندي: كل كلام سيدنا النبي فى الدين مؤيد بالوحي

رئيس جامعة الأزهر

عمداء جدد بجامعة الأزهر.. العقاد للإعلام والرفاعي للزراعة ونصار للهندسة

بالصور

بعد وفاة سعد محمد.. احترس هذه الأشياء تسبب سرطان الدم

سعد محمد
سعد محمد
سعد محمد

علاج تورم القدمين واليدين.. كيفية التخلص من احتباس السوائل بالجسم؟

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

نقص البوتاسيوم.. الأعراض والأسباب والوقاية

نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم

بدون مجهود.. طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة

طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة
طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة
طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة

فيديو

أحمد السقا

كسر وجهه.. الحقيقة الكاملة وراء إصابة أحمد السقا بسبب الحصان

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد