احذر.. 30 يومًا فقط قد تضع سيارتك ضمن المركبات المهملة وفق قانون المرور

يحدد قانون المرور عددًا من الحالات التي تُصنف فيها المركبات على أنها "مهملة" أو "متروكة"، وهي أوصاف يترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع المركبة وإيداعها في أماكن مخصصة، مع تحميل مالكها الرسوم والمصروفات المقررة.

ما هي المركبة المهملة؟

وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، تُعد المركبة مهملة إذا مرّ على انتهاء ترخيصها أكثر من 30 يومًا وكانت:

تحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة.

لم يتم صرف لوحات معدنية لها من إدارة المرور المختصة.

لا تحمل لوحات معدنية من الأساس.

ويأتي هذا التصنيف ضمن جهود الدولة للحد من المركبات غير المرخصة والحفاظ على الانضباط المروري.

متى تتحول السيارة إلى مركبة متروكة؟

لا يقتصر الأمر على انتهاء الترخيص فقط، إذ يعتبر القانون بعض المركبات "متروكة" في حالات محددة، أبرزها:

عدم وجود بيانات لها داخل قاعدة بيانات المرور.

كونها من المركبات المهملة أو أنقاض المركبات.

إخطار مالكها برفعها وإيداعها في مكان مخصص دون أن يتقدم لاستلامها.

وفي هذه الحالة يمنح القانون المالك مهلة 60 يومًا لإنهاء الإجراءات وسداد الرسوم والضرائب والغرامات ومصاريف الرفع والإيواء.

ما المقصود بأنقاض المركبات؟

عرّف القانون أنقاض المركبات بأنها:

هياكل السيارات فقط.

المركبات التي فقدت أحد أجزائها الأساسية مثل:

المحرك.

القاعدة الرئيسية.

جسم المركبة.

وتدخل هذه المركبات ضمن الحالات التي يجوز للجهات المختصة التعامل معها باعتبارها مركبات غير صالحة للاستخدام.

ماذا يحدث إذا لم يستلم المالك مركبته؟

ألزم القانون مالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها بسرعة التوجه لإنهاء إجراءات الاستلام وسداد المستحقات المالية خلال المدة المحددة قانونًا، وإلا تُستكمل الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

ماذا قال القانون عن المركبات الخفيفة؟

كما عرّف قانون المرور "المركبة الخفيفة" بأنها مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتُستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر، وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون على سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على المركبات الخفيفة، وكذلك تطبيق الرسوم والضرائب المقررة على سيارات الأجرة عليها، ما لم يوجد نص قانوني خاص بخلاف ذلك.

لماذا يهمك معرفة هذه الحالات؟

مع حملات إزالة السيارات المتهالكة والمركبات غير المرخصة من الشوارع، يصبح من الضروري لأصحاب السيارات التأكد من سريان التراخيص واستيفاء البيانات المرورية الخاصة بمركباتهم، لتجنب تصنيفها كمركبات مهملة أو متروكة وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية ورسوم إضافية.