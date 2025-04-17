رئيس الوزراء يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنيئه لاقياط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد لافتا ان هناك عدد من الاعياد في مصر وهي شم النسيم و عيد تحرير سيناء .

وقال مدبولي ان هذه الاسبوع كان مليئ بالاحداث واهمها زيارة الرئيس السيسي خليجيا مشيرا الي ان الرئيس مهتم جدا بالتواصل مع القادة العرب لحل عدد من القضايا وتقوية ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

واشار الي ان الملف الاقتصادي كان علي اجندة الزيارة لافتا انه تم الاعلان عن حزمة الاستثمارات المباشرة من دلة قطر باجمالي ٧.٥ مليون دولار وسيتم الاعلان عنهم بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة ، كما تم مناقشة الاستثمارات مع دولة الكويت ايضا .