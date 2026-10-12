حبيبة أبوها.. جيسيكا حسام تنشر أول صورة مع محمد رمضان من كواليس عشماوي

نشرت الفنانة جيسيكا حسام الصورة الأولى من كواليس مسلسل عشماوي مع النجم محمد رمضان وتخوض به السباق الرمضاني لعام 2027

تجسد جيسيكا شخصية فاطمة ابنة محمد رمضان الذي يجسد شخصية "عشماوي" خلال أحداث المسلسل وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام "فاطمة .. بنت عشماوي ..حبيبة أبوها".

يضم مسلسل عشماوي كوكبة كبيرة من نجوم الفن أمام محمد رمضان، في مقدمتهم النجمة إسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وميمي جمال، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام، ويوسف رأفت، وشريف دسوقي ومحمد عبد الحافظ وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من إنتاج صادق الصباح ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ويتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2027 ويجسد محمد رمضان خلال أحداث العمل شخصية خليفة، المعروف بلقب عشماوي، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمات عائلية تقلب مسار الأحداث، في إطار اجتماعي تشويقي.