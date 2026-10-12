نور النبوي وياسمينا العبد في قصة حب بالأقصر.. طرح البوستر الدعائي لفيلم «ولا كان عالبال»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ولا كان عالبال» البوستر الدعائي الرسمي للعمل، تمهيدًا لاستقباله في دور العرض السينمائي يوم 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة الفنان نور النبوي والفنانة ياسمينا العبد.

ويعكس البوستر الأجواء التي تدور فيها الأحداث بمدينة الأقصر، حيث تظهر ملامح الطبيعة والمعالم السياحية والمناطيد، فيما يحمل عبارة «أحيانًا الحب بيجي في وقت..»، التي تلمح إلى علاقة عاطفية تنشأ على نحو غير متوقع وتغير مسار حياة أبطال الفيلم.

نور النبوي مرشد سياحي في الأقصر

يجسد نور النبوي خلال أحداث الفيلم شخصية «حسن»، وهو شاب يعمل مرشدًا سياحيًا في الأقصر، ويتولى مسؤولية مجموعة سياحية تضم أشخاصًا من جنسيات مختلفة، ليجد نفسه في مواقف متباينة بسبب اختلاف اللغات والثقافات، في إطار كوميدي يعتمد على المفارقات التي يواجهها خلال عمله.

وتأخذ الأحداث منحنى مختلفًا مع دخول «يارا»، التي تجسدها ياسمينا العبد، إلى حياته، لتنطلق بينهما قصة حب غير متوقعة، تتطور وسط أجواء المدينة التاريخية، وتضع الشخصيتين أمام مواقف تجمع بين المشاعر والتحديات اليومية.

أبطال فيلم «ولا كان عالبال»

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نور النبوي وياسمينا العبد كل من مروان المسلماني وجود السفياني، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي.

وجرى تصوير الفيلم بالكامل في مدينة الأقصر، حيث استعان صناع العمل بمعالمها الأثرية وطبيعتها لتكون جزءًا أساسيًا من أجواء القصة، قبل انطلاق عرضه التجاري في السينمات يوم 21 أكتوبر الجاري.