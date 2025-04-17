وكيل نقابة الممثلين إيهاب فهمي: العمل يخضع للعرض والطلب والموهبة سر الاستمرار

علّق الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، على الجدل الدائر حول اقتصار فرص العمل في الوسط الفني على الأعضاء المقيدين بالنقابة، مؤكدًا أن الأمر في نهاية المطاف يخضع لقانون العرض والطلب، وأن الموهبة هي المعيار الأساسي للاستمرار والنجاح.



وأوضح فهمي خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، أن النقابة تتلقى العديد من التساؤلات من الجمهور والفنانين بشأن آليات عملها. وأضاف: "أنا وكيل نقابة المهن التمثيلية، وفي 2024 رفضت المشاركة في عمل فني، وده أمر طبيعي، لأن الموضوع كله عرض وطلب".



وشدد فهمي على أن النجاح في المجال الفني لا يرتبط فقط بالعضوية في النقابة أو مجرد التواجد، بل يرتكز بشكل أساسي على الموهبة الحقيقية للفنان. وأكد: "الموهوب هو اللي بيستمر، وده اللي بيصنع الفرق الحقيقي في مشوار أي فنان".



يُذكر أن الفنان إيهاب فهمي حقق نجاحًا لافتًا في مسلسل "إش إش" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي لعام 2025، حيث قدم شخصية "عبد العاطي" شقيق "شادية" (هالة صدقي) زوجة "رجب الجريتلي" (ماجد المصري)، وحظي أداؤه بإشادة واسعة.

