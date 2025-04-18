ياوجع قلبى وروحى .. نشوى مصطفي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة مؤثرة لزوجها الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت نشوى مصطفى: "يااااااه على الدنيا من غيرك — ياوجع قلبى وروحى وانت مش معايا — كنت عايشة بوجودك متطمنة ومش حاملة هم — ماانت اللي كنت حامل همنا وشايل عننا الصعب — كنت رزقى الكبير وجودك كان دليل محبة ربنا ليا — الايام تقيلة وصعبة اوى ياعماد مش مستوعبة ومش مصدقة ومش فاهمة — ادعو لى بالصبر والثبات — وادعو لزوجى لو تكرمتم ولكم ولامواتكم بالمثل ويزيد — ربنا يرحم الحبايب اللي سبقونا ويرحمنا من “.وجع الفراق”.

وأحيت الفنانة نشوي مصطفي، الذكرى الـ 33 لخطبتها على زوجها الراحل، محمد عماد، تزامنًا مع عيد الحب.

ونشرت نشوى مصطفى، صورة من حفل خطبتها، عبر حسابها الرسمي فيسبوك: "زي النهارده من 33 سنة كانت خطوبتنا، ربنا اكرمني بيك ياعماد، وانت شرفتنى بانك اديتنى اسمك- الله يشرف مقدارك ويكرمك في جنات النعيم ويجمعنى بيك يارب مرة تانية ياحب عمر قلبى ادعو لحبيبى وجوزى وابو ولادى بالرحمة ولكم بالمثل وزيادة".





أعمال نشوى مصطفى

ومن ناحية أخرى تشارك نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ،ويقوم ببطولته عمرو سعد.