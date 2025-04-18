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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تحذر المواطنين من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها  فى التوعية من مخاطر القاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد.

وقالت إن ذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطالبت وزارة النقل المواطنين بعدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق لارواح المواطنين واتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات واضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي اصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة  التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وزارة النقل قضبان السكة الحديد سلامتك تهمنا

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