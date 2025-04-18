إزاي تغير محل الإقامة في البطاقة؟.. الخطوات والأوراق المطلوبة

يرغب البعض في تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، لذلك يبحث الكثير عن الأوراق المطلوبة، وخطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية بمكاتب سجلات الأحوال المدنية.

كيف تغير محل الإقامة في البطاقة الشخصية؟

1 - الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية الأقرب لك التابع لوزارة الداخلية.

2 - تقديم المستندات المطلوبة وقدمها للموظف المسؤول في المكتب.

3 - ملء استمارة تعديل البيانات الشخصية، التي تتضمن العنوان الجديد.

4 - سداد الرسوم المقررة لتحديث البيانات.

5 - انتظار إصدار البطاقة الجديدة بعد مراجعة الأوراق واعتمادها، وتتمكن من استلام بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة

- إيصال مرافق حديث كهرباء، مياه، غاز، تليفون يحمل اسمك ويثبت محل الإقامة.

- عقد تمليك لـ شقة أو منزل أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري.

شروط تغيير محل الإقامة في البطاقة

- يكون المتقدم قد أتم 16 عامًا.

- يكون سدد جميع الرسوم المستحقة.

- يكون حامل للبطاقة الشخصية سارية.

- يكون لديه عنوان سكني ثابت ومثبت.

خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة بفاتورة التليفون

- الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

- اختيار خدمة تغيير محل الإقامة.

- إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك: "الرقم القومي، رقم البطاقة الشخصية، العنوان الجديد".

- إرفاق إيصال حديث من "كهرباء، مياه، غاز، تليفون" يحمل اسمك ويثبت الإقامة فى العنوان الجديد.

- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.

- مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات.

- إرسال الطلب.

- يتم استلام البطاقة الجديدة من خلال البريد المصري أو أحد مكاتب الأحوال المدنية.