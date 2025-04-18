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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: العيد القومي يمثل رمزًا للبطولة من أجل الدفاع عن الوطن

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تقدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى أبناء المحافظة بجميع مراكزها ومدنها وأحيائها وقراها، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط الـ226، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إحياءًا لذكرى الملحمة الوطنية التي سطرها أهالي قرية بني عدي في مواجهة الحملة الفرنسية عام 1799م.

اليوم يمثل رمزًا للفخر والبطولة

وقال محافظ أسيوط أن هذا اليوم يمثل رمزًا للفخر والبطولة والتضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن، ويجسد الروح الوطنية المتأصلة في أبناء أسيوط، ويعد مصدر إلهام للأجيال الحالية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية مشيرًا إلى أن هذه المناسبة التاريخية الغالية على قلوبنا جمعيًا وفرصة لتجديد العزم على مواصلة العمل والجهد لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.

 تكاتف جهود جميع الجهات

وأكد المحافظ على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات التنفيذية والشعبية لتحقيق أهداف التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وفي ختام تهنئته، دعا المحافظ الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

أسيوط محافظ أسيوط العيد القومي العيد القومي لمحافظة أسيوط قرية بني عدي مواجهة الحملة الفرنسية

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