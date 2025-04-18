عقب أمم أفريقيا للشباب.. جلسة لحسم مصير تجديد محمد السيد مع الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك عقد جلسة مع محمد السيد لاعب وسط الفريق عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل، لمناقشة ملف تجديد عقد اللاعب.

وأكد مصدر بمجلس الزمالك أن النادي سبق ووافق على طلبات اللاعب المادية إلا أن محمد السيد طلب الانتظار لحين عودة والده من الخارج لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد اللاعب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.