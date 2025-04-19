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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الإصلاح الاقتصادى أنقذ الدولة من تداعيات الأزمات العالمية

الإصلاح الاقتصادي
الإصلاح الاقتصادي
أميرة خلف

أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إشادة منصات وتقارير دولية بالإقتصاد المصري و الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدا أن الإصلاحات الإقتصادية ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، و تحسن الأوضاع الاقتصادية .

وأشار « يحيي» لـ «صدى البلد» إلي أن الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية ، مما انعكس إيجابا على إدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادى.


و أكد عضو البرلمان أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة .

تجدر الإشارة إلى أن أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي أن المنصات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدًا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والذي نقوم بالعمل عليه حاليًا.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، أن هُناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بكافة اللجان الاقتصادية، مُوضحًا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.

مجلس النواب الحكومة الاقتصاد الإصلاح الإقتصادي مدبولي المنصات الدولية

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