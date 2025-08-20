قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أخبار العالم

مسلحون بنيجيريا يقتحمون مسجدا في صلاة الفجر ويقتلون27 شخصا

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
قسم الخارجي

قُتل ما لا يقل عن 27 مصليًا وجُرح عدد آخر عندما اقتحم قطاع طرق مسلحون مسجدًا في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا أثناء صلاة الفجر، وفقًا لما ذكره رئيس قرية ومسؤول في مستشفى.

أفاد سكان أن المسلحين أطلقوا النار داخل مسجد بينما كان المسلمون متجمعين للصلاة في قرية أونغوان مانتاو النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي الحكومية المحلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها فورًا، لكن مثل هذه الهجمات أصبحت أكثر شيوعًا في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من نيجيريا، حيث غالبًا ما تتصادم رعاة الماشية والمزارعون المحليون بسبب محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه.

أدت الهجمات إلى مقتل وإصابة العشرات، حيث أسفر هجوم في يونيو/ في شمال وسط نيجيريا عن مقتل أكثر من 100 شخص. 

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى وضع حد "لإراقة الدماء شبه اليومية في ولاية بينو". 

ووقع هذا الهجوم في بلدة يلواتا بولاية بينو، وفقًا للمنظمة.

هجوم مسلح شمال نيجيريا هجوم مسلح شمال نيجيريا مقتل 27 شخص

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

نيسان ليف.. أرخص سيارة كهربائية في أمريكا بالسعر

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

