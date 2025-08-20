مسلحون بنيجيريا يقتحمون مسجدا في صلاة الفجر ويقتلون27 شخصا

قُتل ما لا يقل عن 27 مصليًا وجُرح عدد آخر عندما اقتحم قطاع طرق مسلحون مسجدًا في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا أثناء صلاة الفجر، وفقًا لما ذكره رئيس قرية ومسؤول في مستشفى.

أفاد سكان أن المسلحين أطلقوا النار داخل مسجد بينما كان المسلمون متجمعين للصلاة في قرية أونغوان مانتاو النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي الحكومية المحلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها فورًا، لكن مثل هذه الهجمات أصبحت أكثر شيوعًا في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من نيجيريا، حيث غالبًا ما تتصادم رعاة الماشية والمزارعون المحليون بسبب محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه.

أدت الهجمات إلى مقتل وإصابة العشرات، حيث أسفر هجوم في يونيو/ في شمال وسط نيجيريا عن مقتل أكثر من 100 شخص.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى وضع حد "لإراقة الدماء شبه اليومية في ولاية بينو".

ووقع هذا الهجوم في بلدة يلواتا بولاية بينو، وفقًا للمنظمة.