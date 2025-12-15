قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان القائمة الطويلة وأسماء لجنة التحكيم للجائزة العالمية للرواية العربية 2026

جمال عاشور

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة في دورتها لعام 2026، التي تضم 16 رواية، تم اختيارها من بين 137 رواية ترشحت للجائزة هذا العام.

وتشتمل القائمة الطويلة على أعمال لكتّاب من 10 بلدان عربية، بواقع أربعة كتّاب من مصر، وثلاثة من الجزائر، وكاتبين من لبنان، وكاتب واحد من كل من تونس، والسعودية، وسوريا، والعراق، وعُمان، والمغرب، واليمن.

وتتراوح أعمار الكتّاب بين 32 و69 عاما، وتضم القائمة أربع روائيات واثني عشر روائيا.

وشهدت الدورة الحالية عودة خمسة كتّاب سبق لهم الوصول إلى القوائم الطويلة أو القصيرة في دورات سابقة، من بينهم كاتب فاز بالجائزة من قبل، بينما يصل عشرة كتّاب إلى القائمة الطويلة للمرة الأولى.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الباحث والناقد التونسي محمد القاضي، وعضوية كل من شاكر نوري الكاتب والمترجم العراقي، وضياء عبدالله الكعبي الأكاديمية والناقدة البحرينية، وليلى هي وون بيك الأكاديمية من كوريا الجنوبية، ومايا أبو الحيات الكاتبة والمترجمة الفلسطينية.

الروايات المرشحة للقائمة الطويلة 2026 (مرتبة أبجديا):
أحمد عبد اللطيف (مصر): أصل الأنواع
أميمة الخميس (السعودية): عمّة آل مشرق
أمين الزاوي (الجزائر): منام القيلولة
خليل صويلح (سوريا): ماء العروس
دعاء إبراهيم (مصر): فوق رأسي سحابة
سعيد خطيبي (الجزائر): أغالب مجرى النهر
شريفة التوبي (عُمان): البيرق، هبوب الريح
ضياء جبيلي (العراق): الرائي
عبد السلام إبراهيم (مصر): عزلة الكنجرو
عبد المجيد سباطة (المغرب): في متاهات الأستاذ ف. ن.
عبده وازن (لبنان): الحياة ليست رواية
عبد الوهاب عيساوي (الجزائر): حبل الجدة طوما
عصام الزيّات (مصر): الاختباء في عجلة هامستر
مروان الغفوري (اليمن): خمس منازل لله وغرفة لجدّتي
نجوى بركات (لبنان): غيبة مي
نزار شقرون (تونس): أيام الفاطمي المقتول

وتأخذ روايات القائمة الطويلة القرّاء إلى عوالم وأزمنة متعددة، تمتد من حضارات الشرق الأوسط قبل آلاف السنين، إلى رؤى مستقبلية قاتمة، ومن قرى عربية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى مدن معاصرة وسجون وأمكنة منفية، متناولة التحولات السياسية والاجتماعية، وأسئلة الهوية، والعلاقة المعقدة بين الواقع والسرد.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في فبراير 2026 من البحرين، على أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية يوم الخميس 9 أبريل 2026 في أبو ظبي.

وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية أرفع جائزة مخصصة للرواية المكتوبة باللغة العربية، وتبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف دولار أمريكي للرواية الفائزة، فيما يحصل كل كاتب يصل إلى القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، وترعاها دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي ممثلة في مركز أبو ظبي للغة العربية.

الجائزة العالمية للرواية العربية الروايات المرشحة للقائمة الطويلة

