ألبانيز سياسي ضعيف.. أستراليا تشن هجومًا لاذعًا ضد إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو

انتقدت أستراليا بشدة اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال وزير كبير إن القوة أهم من "كم عدد الأشخاص الذين يمكنك تفجيرهم".

لعقود، اعتبرت أستراليا نفسها صديقة مقربة لإسرائيل، لكن العلاقة سرعان ما تدهورت منذ أن أعلنت كانبيرا الأسبوع الماضي اعترافها بدولة فلسطينية.

صعّد نتنياهو حربًا كلامية حادة مساء الثلاثاء، واصفًا نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز بـ"السياسي الضعيف الذي خان إسرائيل".

وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك يوم الأربعاء بأن ذلك مؤشر على "انفجار غضب" زعيم محبط.

وقال بيرك لشبكة ABC الوطنية: "لا تُقاس القوة بعدد الأشخاص الذين يمكنك تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يمكنك تركهم جائعين".

وأضاف: "ما رأيناه في بعض الإجراءات التي يتخذونها هو استمرار عزلة إسرائيل عن العالم، وهذا ليس في مصلحتهم أيضًا".

استشاط نتنياهو غضبًا عندما أعلنت أستراليا اعترافها بدولة فلسطينية الشهر المقبل، بعد تعهدات مماثلة من فرنسا وكندا والمملكة المتحدة.

في غضون تسعة أيام منذ ذلك القرار، تدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل حاد.

ألغت أستراليا يوم الاثنين تأشيرة دخول السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف سيمحا روثمان - عضو الائتلاف الحاكم لنتنياهو - قائلةً إن جولته الخطابية المخطط لها "ستنشر الفرقة".

وتواصلت المناوشات يوم الثلاثاء، عندما ردت إسرائيل بإلغاء تأشيرات سفر الممثلين الدبلوماسيين لكانبرا لدى السلطة الفلسطينية.

ثم انفجر نتنياهو غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي. قال في برنامج "X": "سيتذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".