الأهلي يتسلم 4 ملايين دولار من قيمة انتقال وسام أبوعلي لـ كولومبوس كرو الأمريكي

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي تسلم 4 ملايين دولار من نادي كولومبوس كرو الأمريكي من قيمة صفقة انتقال وسام أبوعلي، وأبلغ اتحاد الكرة المصري بتحويل البطاقة الدولية إلى النادي الأمريكي لقيد اللاعب.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "الأهلي سيتسلم المبلغ المتبقي وقدره 3.5 ملايين دولار في شهر يناير المقبل، بخلاف الإضافات الأخرى التي سيحصل عليها اللاعب".

وأضاف: "ملف وسام أبوعلي تم حسمه نهائيًا، وسوف يتم قيده بشكل رسمي في قائمة كولومبوس كرو الأمريكي قبل غلق باب القيد هناك يوم 21 أغسطس الجاري".