طلب إقامة قنصلية كازخستان وأرمينيا في شرم الشيخ خلال لقاء استقبال السفيرين بشرم الشيخ

طلب سفيرا دولتي كازخستان وأرمينيا إقامة قنصلية بشرم الشيخ لكل دولة منهما جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء السفيرين بمكتبه بمدينة شرم الشيخ .

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، سفير جمهورية أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية، السفير أرمين ساركيسيان، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

رحب المحافظ بالسفير الأرميني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأرمينيا مؤكدًا على أهمية توطيد التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاستثمارية خاصةً في ظل ما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات سياحية فريدة.

من جانبه، أعرب السفير الأرميني عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المدينة في مختلف المجالات، وأبدى تطلعه لتعزيز التعاون بين بلاده ومحافظة جنوب سيناء، خاصة في مجال تنشيط السياحة الأرمينية إلى مصر.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق إقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وزيادة الإقبال السياحي الي شرم الشيخ إلى جانب دراسة فرص الاستثمار والتعاون في المجالات السياحية.

و تقدم السفير الأرميني بطلب إلى محافظ جنوب سيناء لإقامة قنصلية أرمينية بمدينة شرم الشيخ، بهدف تقديم الدعم والرعاية إلي سياح دولة أرمينيا وتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

وفي سياق متصل استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية،

ناقش المحافظ وسفير كازخستان فرص جذب السياحة الكازاخية إلى مدينة شرم الشيخ، والاستفادة من الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها المحافظة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض المحافظ مع السفير الكازاخي مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعًا تنمويًا وسياحيًا يهدف إلى تطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يتناسب مع قيمتها الدينية والتاريخية والبيئية.

كما قدّم المحافظ نبذة عن دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، وما يمثله من قيمة روحية وتاريخية فريدة.

من جانبه أعرب السفير الكازاخي عن سعادته بزيارة شرم الشيخ، مشيدًا بما لمسه من تطور في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع محافظة جنوب سيناء، خاصة في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين. كما أعرب عن رغبة بلاده في إقامة قنصلية بمدينة شرم الشيخ لتقديم الرعاية والدعم للسائحين الكازاخستانيين. كما تم خلال اللقاء اقتراح توامة مع احد المدن الكازاخية ومدينة شرم الشيخ.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلين من محافظة جنوب سيناء والسفارة الكازاخية، بالإضافة إلى متخصصين من جمعية المستثمرين وغرفة شركات السياحة، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك وعرض النتائج، بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.