وزير الإسكان يتابع ملف تشغيل حديقة تلال الفسطاط

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ملف تشغيل حديقة تلال الفسطاط، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بداية اللقاء، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية شركاء نجاح في مشروع تلال الفسطاط.

وأشار إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لتشغيل المشروع عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية له، وهناك ضغط لكافة الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المقررة، ومن هنا تأتي أهمية التشغيل لتعظيم الاستفادة من المشروع والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها به.

واستعرض المهندس خالد صديق الجهود المبذولة وعددا من الاقتراحات الخاصة بملف تشغيل الحديقة، ليتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التواصل مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل المشروعات.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع بملف تشغيل الحديقة لتبدأ في العمل فور انتهاء الأعمال الإنشائية، مؤكدا أن وجود رؤية للتشغيل مبكرا أمر غاية في الأهمية للوصول لأفضل المستويات لخدمة المترددين على الحديق عقب الانتهاء منها.

يقع مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة على مساحة نحو 500 فدان، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.

