ياسر رضوان: جلست أمام بوابة الزمالك ساعتين ولم يستقبلني أحد

أكد ياسر رضوان أن عقده في الدوري الألماني كان صغيرًا جدًا، والضرائب كانت تستقطع 55% منه.

وخلال لقائه مع إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض"، كشف أنه اتفق مع مترجمه على حيلة لرفع راتبه، حيث إدعى أمام مسئولي النادي الألماني أنه يريد فسخ العقد لأن الراتب لا يكفيه، فاكتشفوا أن العقد هزيل ورفعوا راتبه 3 أضعاف.

وأضاف: "احترفت في ألمانيا 6 سنوات، وبنيت سمعة جيدة هناك، والبدايات كانت صعبة، لكنها تحولت إلى متعة لاحقًا."

وتحدث عن تحوله من تشجيع الزمالك إلى الأهلي رغم أن عائلته كانت زملكاوية، موضحًا أنه في عام 1995 ذهب إلى نادي الزمالك للانتقال إليه، فانتظر ساعتين أمام البوابة دون أن يستقبله أحد، فقرر التوقف عن تشجيع الزمالك والتحول للأهلي.



الجدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب.