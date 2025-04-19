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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس صلوات بصخة الصلبوت بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا | صور

صلوات الجمعة العظيمة
صلوات الجمعة العظيمة
ميرنا رزق

ترأس أمس الجمعة، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

صلوات الجمعة العظيمة 

وشارك في الصلوات الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى الأب يوحنا تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "موقفنا نحن اليوم تجاه الصليب".

كما ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة، وذلك بكنيسة ملكة السلام، بالفكرية، بمشاركة الأب متى رزق، راعي الكنيسة.

وألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "كلمات الرب يسوع ليهوذا"، لماذا جئت إلى هنا؟ ما هدف بحثي عن يسوع؟ هل لأجل مظاهر خارجية، أو قبلة غش وريا؟.

وأشار الأب المطران إلى آلام يسوع الداخلية، بسبب ترك التلاميذ له، وإنكار بطرس، وبيع يهوذا، متسائلًا أين الجموع الكثير التي أطلت من الخبر؟، أين المرضى الذين نالوا الشفاء؟.

تلا ذلك، استكمال الصلوات، وتأملات مراحل درب الصليب، كما قدم كورال الرعية مجموعة من الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا كلمة الأب متى، انطلاقًا من إنجيل القديس يوحنا، الإصحاح الثالث "محبة الله الآب تَجلت في يسوع"، مؤكدًا أن المحبة الإلهية هي المحبة المجانية، والمحبة الكفارية على الصليب.

وفي الختام، أقيم التطواف بأيقونة الصلبوت، مصحوبًا بدورة بدفن المسيح.

الأنبا باسيليوس الكاثوليك بصخة الصلبوت الصليب درب الصليب

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