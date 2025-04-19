جهود متواصلة للارتقاء بمستوى النظافة داخل حى مناخ بورسعيد

واصلت إدارة تحسين البيئة بحي المناخ فى محافظة بورسعيد بالتنسيق مع الشركة المصرية البريطانية للخدمات البيئية المتكاملة متابعة الأعمال الدورية للنظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، وذلك بالمناطق السكنية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة و تكليفات محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ،

جهود متواصلة للارتقاء بمستوى النظافة داخل " مناخ بورسعيد "

جاءت الاعمال بمناطق الكويت و ٦ أكتوبر، والمنطقة الأولي المطلة علي شارع سعد زغلول "الثلاثيني " ومحيط مركز بورسعيد للتشييد والبناء وخلف حديقة الأمل بشارع عاطف السادات.

وقد شارك في هذه الجهود مشرفو وفريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة والشركة ، مدعومين بمعدات وأدوات وسيارات الشركة ، بهدف تعزيز النظافة وتحسين البيئة العامة في المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تساهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة لصالح الأجيال القادمة.