إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة لحرم الطريق بمساحة 56 فدانا جنوب بورسعيد

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تزامنا مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

استمراراً لأعمال الموجة 25 من إزالة التعديات على أملاك الدولة جنوب بورسعيد

و أسفرت الحملة؛ التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، و قوات الأمن، عن إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بحرم الطريق على مساحة 56 فدانا بجمعية “الاتحاد الزراعية ” بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح.

و أكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.