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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الارتقاء والتميز فى الرعاية الصحية.. مؤتمر طبي في مستشفى دمياط العام

مؤتمر
مؤتمر
زينب الزغبي

نظمت مستشفى دمياط العام المؤتمر الطبي  " الإرتقاء والتميز فى الرعاية الصحية " بحضور  الدكتور حسام موافى خبير الطب الباطنى وطب الحالات الحرجة ، و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط و الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام و الدكتور أحمد جبر نائب مدير المستشفى ومدير المؤتمر  ، والنائب ضياء الدين داود و النائبة ايفيلن متى والنائبة هناء فاروق والنائب محمود مشعل أعضاء مجلس النواب و النائب محمد أبو حجازى والنائب أحمد البلشى عضوا مجلس الشيوخ.

 شارك اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، بالمؤتمر الطبى، بالإنابة عن  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وأُقيم المؤتمر اليوم بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر تحت رعاية محافظ دمياط ، وتناول عدد من المحاور للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقل اللواء عاشور تحيات الدكتور أيمن الشهابى إلى الدكتور حسام موافى وجميع الحضور،  مؤكدًا على أهمية المؤتمر لتبادل الرؤى والخبرات بما يدعم خطط تطوير المنظومة الطبية .

 وأكد أن المحافظة تهتم اهتماما بالغا بتلك المنظومة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

دمياط رأس البر مؤتمر دمياط العام

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