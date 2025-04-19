مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

لقي شاب مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق باروط اهوة ببنى سويف، قامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى اخطار من شرطة النجدة يفيد بتلقي إخطارا بمصرع شاب أثر انقلاب بدرجة بخارية بطريق باروط أهوه وتم نقل الجثة لمستشفى بنى سويف التخصصى.

وتبين من التحريات الأولية أن الشباب يدعى عمرشعبان الحنضلاوى ٣٥سنة لقى مصرعه بطريق باروط أهوه التابع لمركز بنى سويف إثر انقلابه بدراجته البخارية أثناء قيادتها ولقي مصرعة متاثرا بأصابتة قبل وصوله المستشفى، وتم نقل الجثة لمستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف الشرطة والنيابة .



تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاه وتحريات المباحث حول الحادث.