قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفشة وبن شرقي.. تعرف على دكة بدلاء النادي الأهلي أمام صن داونز
قاهر إفريقيا.. إسلام صادق يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز
تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز فى دوري أبطال إفريقيا
بوادر بحل أزمة شركة بلبن
مفاجآت بالجملة.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام صن داونز
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل العائق الوحيد أمام إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
كم عدد أيام الحج.. من يوم التروية إلى طواف الوداع بطريقة سهلة؟
مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية
المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي منذ 2012
أبو الغيط يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العمل العربي
ترامب: لا أستعجل ضرب إيران ويمكنها "العيش بسعادة دون موت" بهذا الشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: إستراتيجية الوزارة تستند لرؤية "مصر 2030"

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
علياء فوزى

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.

شدد الوزير على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.

أوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل: التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية. 

وأضاف المهندس محمد شيمي أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.

وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.

كما أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP".

وقد تخلل ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وزير قطاع الأعمال الإدارات الخطة الاستراتيجية الاقتصاد التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

صورة أرشيفية

مصرع وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

طه دسوقي

المحترمين مايعملوش كدة.. تعليق ناري من طه دسوقي على تصوير الجنازات

صلاح السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

إنجي كيوان

إنجي كيوان تكشف عن جنسيتها الحقيقية

بالصور

مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية

اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد