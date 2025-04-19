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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين و كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

 

عيد القيامة المجيد

وقدمت وزيرة التنمية المحلية التهنئة إلى القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والدكتور سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة .

وأعربت د. منال عوض عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركات، داعية الله أن يرزق مصر الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

التنمية المحلية منال عوض عيد القيامة المجيد

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