فيها دود.. ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة الفاسدة خلال حملة في الوادى الجديد| صور

شنت مديرية الطب البيطري في الوادى الجديد حملة مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع الطيور والمجمدات وذلك للتاكد من سلامه المواد الغذائية المعروضة امام المواطنين.

وقال عصام الكومى مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد ان الحملة تمكنت من 127كجم (ملوحة) اسماك مملحة بها دود حى وتغيير بالصفات والخواص وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وتم عمل 2 محضر مخالفات وتقديمها للنيابة المختصة للاطلاع والتصرف.

وأضاف إن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة للمديرية تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وشدد مدير عام الطب البيطرى، على أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وضبط أي سلع غذائية تضر بصحة المواطنين، مشيرا أن المديرية مستمرة في تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري ودقيق، التزاماً بالتوجيهات الصادرة، وحرصاً على ضمان وصول غذاء آمن وصحي وسليم إلى موائد المواطنين في جميع مراكز المحافظة.