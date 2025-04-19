الأتربى يكشف تأثير خفض أسعار الفائدة على فائدة الشهادات الإدخارية

قال محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن لجنة الأصول ستعقد اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة.

وعن موعد اجتماع اللجنة أوضح الأتربى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن اللجنة ستجتمع بعد الانتهاء من احتفالات شم النسيم.

وأكد محمد الأتربى، أن الشهادات ذات العائد الثابت مثل شهادة الـ 27% لن تتأثر بقرار خفض سعر الفائدة حتى نهاية مدتها.

رئاسة نادى الزمالك

وكان كشف موقفه من رئاسة نادى الزمالك قائلا:" بشجع الزمالك وقلبى معاه إنما طول ما أنا رئيس البنك الأهلى لن أتمكن من رئاسة نادى الزمالك".



وأوضح محمد الأتربى، أنه كلف فى السابق كأحد أعضاء لجنة مؤقتة لـ نادى الزمالك خلال 6 أشهر وتم تحقيق 16 بطولة فى جميع الألعاب منها الدورى والكاس فى كرة القدم".

أكد رئيس البنك الأهلى قائلا:" إن شاء الله الزمالك سيعود، قوة بكافة الفرق تصب فى مصلحة المنتخب المصرى".