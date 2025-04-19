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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد أبريل 2025، في زيارته لمدينة ببا.

وكان في الاستقبال نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس لفيف من الآباءوالكهنة والقساوسة والشماسة_وسط مشاركة من عناصر الكشافة التابعة للمطرانية_ في أعمال التنظيم والدخول.

جاء ذلك في حضور، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، العميد طيار أحمد محمد حسين  قائد قاعدة بني سويف الجوية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس المدينة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي مركز ببا ورجال الدين الإسلامي أعضاء ببيت العائلةوقيادات وعلماء من الأوقاف والأزهر والأحزاب والمجتمع المدني والإعلاميين.

وهنأ المحافظ الحاضرين بتلك المناسبة،متمنيا أن يكون عيد فرحة على كافة أبناء الشعب المصري العظيم،وأن يُنعم المولى عزوجل على وطننا بمزيد من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس ، واستهلها بالترحيب بالمحافظ د. محمد هاني غنيم ومرافقيه من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية،مشيراً إلى تقديره لحضورهم القداس بما يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد،مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

كما تناول الأنبا إسطفانوس في عظته شرح وتوضيح قيمة الرجاء والتي من أجلها وبسببها يتحمل الإنسان الضيق والاحتياج والألم والمرض ، مشيرا إلى أن الإنسان عندما كان مرتبطا بالله وناكرا لذاته كان في أمان وسلام ومحبة وسعادة ، ولكن عندما تمركز حول ذاته وانفصل عن معية الله صار مُحبا ً لنفسه وأفرط في العطف والتعاطف حول الأنا وذاته الشخصية ، مبينأ أن العلاج الوحيد والنجاة من ذلك لا يكون إلى  بالرجوع إلى الله لكي يفوز بالسعادة الأبدية.

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ د.محمد هاني غنيم_ للكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والذي يترأس القداس إضافة إلى تهنئة الحاضرين للقداس  من أبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين بالعيد المجيد.


 

بني سويف الفشن ببا

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