إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

أعلنت سلسلة محلات بلبن إعادة فتح فروع بلبن في السعودية، وذلك بعد قرار إغلاقها منذ حوالي شهر بسبب اشتباه في حالات تسمم غذائي .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ محلات بلبن على الفيسبوك بيان رسمي جاء فيه : “ الحمد لله رب العالمين… نُعلن بفضل الله وتوفيقه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروع “بـ لبن” في المملكة العربية السعودية البلد التي احتضنتنا قيادة و شعبا و كانت نقطة انطلاقنا في الخليج العربي” .

وتابع البيان :"و يأتي هذا تزامنًا مع بدء انفراجة الأزمة في مصر بناء علي توجيهات القائد الأب عبد الفتاح السيسي في مشهد لا نراه إلا تجليًا للفرج بعد الضيق، ولطف الله الذي لا يتأخر أبدًا".

واستكملت سلسلة محلات بلبن بيانها :" مرت علينا أياما ثقيلة… شكرًا من القلب لكل من دعا، ولكل من وقف معنا بكلمة طيبة أو دعم صادق ، وشكر خاص لله أولًا وأخيرًا… الذي أكرمنا بالفرج ,, بـ لبن راجع، بإذن الله، افضل… وأقرب لكل الناس ".

فروع بلبن

غلق فروع بلبن في مصر

كشفت وزارة الصحة عن شروط عودة محلات بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر مرة أخري بعد غلق كافة الفروع على مستوي الجمهورية.

وقال البيان الصادر عن وزارة الصحة إن عودة محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي وعم شلتت مشروطة بـ :

شروط عودة بلبن فى مصر

وعن شروط عودة محلات بلبن للعمل فى السوق المصري كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل وشروط لابد من تطبيقها حتي تعود محلات بلبن مرة اخرى.