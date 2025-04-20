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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف ذكي من فيفو.. خصم كبير على ساعات أبل

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات مذهلة وتصميم أنيق.. إليك أفضل هاتف ذكي من فيفو
 

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في  شراء  هاتف X200 Ultra والمتوقع إطلاقه الأسبوع المقبل.

 وقد نشرت الشركة صورًا كاملة للهاتف بألوان الإطلاق الثلاثة ومن المقرر إطلاق هاتف X200 Ultra مع مجموعة من الأجهزة الأخرى في 21 أبريل في الصين . ولم يتضح بعد موعد إطلاقه العالمي.

هاتف اقتصادي من موتورولا بمواصفات ممتازة .. تعرف عليها
 

تستعد شركة موتورولا لحدث إطلاق عالمي كبير في 24 أبريل فمن المتوقع أن تكشف عن عدة هواتف ذكية، بما في ذلك هاتف Edge 60 وEdge 60 Pro. 

تصميم رائد ومعالج قوي.. هاتف جديد من وان بلس
 

كثيرة هي أنواع الهواتف الذكية بالأسواق فاذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف OnePlus 13T ومن المقرر الإعلان رسميًا عنه في 24 أبريل في الصين.  

على الجانب الاخر وفقا لموقع “gizmochina” يعد هاتف OnePlus 13T  " kj الهواتف  الرائدة التي تأتي بالعديد من الميزات والمواصفات الرائدة رغم صغر حجمه مقارنة بسلسلة الهواتف السابقة لشركة وان بلس .

الحق اشتري.. خصم كبير على ساعات Apple Series 10

على الرغم من مرّور أكثر من عام على إطلاق ساعة  Apple Series 10، ولا تزال هذه الساعة الذكية مطلوبة بفضل ميزاتها ومواصفاتها.

 تأتي ساعة Apple Series 10 مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 

وتعد ساعة Apple Series 10 متوفرة حاليًا بسعر 299 دولارًا أمريكيًا و بخصم كبير، ولكنها ليست المرة الأولى التي تُباع فيها بهذا السعر المنخفض.

أخبارا وتقارير أحدث التقنيات أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا

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