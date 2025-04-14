شاشة كبيرة ومعالج قوي.. هاتف جديد قادم من وان بلس

تستعد شركة ون بلس لإطلاق هاتفها الجديد 13T في وقت لاحق من هذا الشهر. لم تكشف الشركة رسميًا عن الجهاز بعد، ولكن ظهرت صورة جديدة عالية الجودة للهاتف على منصة ويبو الصينية، بفضل تسريبات من منصة Digital Chat Station.

مواصفات هاتف OnePlus 13T

تُظهر الصورة الهاتف باللون الأسود الذي يُقال إن الشركة أطلقت عليه اسم “Cloud Ink Black” وعلى عكس الطرازات السابقة ، يعتمد هاتف OnePlus 13T على حواف مسطحة ومربعة وتصميم جديد للكاميرا الخلفية.

مواصفات هاتف OnePlus 13T

ومن المتوقع أن ياتي هاتف OnePlus 13T بثلاثة خيارات للألوان

يتخذ نتوء الكاميرا الجديد شكلًا مربعًا، ويضم عدستين وفلاش LED.

يتميز الهاتف أيضا بتصميم أكثر بساطة، ولكنه لا يزال مختلفًا عن الوحدات الدائرية المتماثلة المستخدمة في الطرز السابقة.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن ياتي الهاتف بلونين ووفقًا للتسريبات من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة مسطحة مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K ورغم حجمه الصغير نسبيًا، من المتوقع أأن ياتي الهاتف مزود ببطارية كبيرة بسعة 6200 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

من ناحية الكاميرا، من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite وقد تم طرح هاتف OnePlus 13T في الصين فقط. ولم يُعلن بعد عن إمكانية طرحه في الأسواق العالمية.