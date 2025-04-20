اتهام عاملة نظافة بهـ.ـتك عرض طفل بمدرسة في أبو النمرس بالجيزة

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية مع عاملة نظافة متهمة بالتحرش بطفل داخل مدرسة بمدينة أبو النمرس بعد بلاغ من والد الطفل.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء الطفل ووالده لسماع أقوالهما حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بتحرير مندوب مبيعات محضرا يتهم فيه عاملة نظافة بالتحرش بابنه والإمساك بأجزاء حساسة من جسده أثناء اليوم الدراسي داخل مدرسة خاصة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.